Aquarius, migranti andranno su navi italiane dirette in Spagna

Roma, 12 giu. - I 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccati al largo a seguito dle braccio di ferro tra Italia e Malta, saranno trasbordati su navi italiane e condotti in Spagna, Paese che si è pronunciato in favore della loro accoglienza: lo ha annunciato l'ong SOS Méditerranée.

"Del cibo verrà consegnato a breve ad Aquarius da una nave italiana", ha detto l'ong su Twitter. Il Centro di comando per il salvataggio di Roma "progetta di trasbordare i sopravvissuti più tardi su navi italiane, dopo di che salperemo insieme verso Valencia", ha aggiunto.

(fonte afp)