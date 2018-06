Sisma, associazioni incontrano Conte, De Micheli e Borrelli

Roma, 11 giu. - Nell'ambito della visita nelle zone terremotate, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato cittadini e associazioni del cratere, insieme con il commissario Paola De Micheli ed il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, ai quali è stato consegnato un documento costruito in questi mesi di lavoro accanto alle popolazioni terremotate. "Tema del documento consegnato - riferisce un comunicato di una delle associazioni, "La Via del Sale" - sono le criticità della legislazione attuale in materia di eventi calamitosi, gravi lacune che riteniamo debbano essere discusse nell'ambito di un tavolo istituzionale nella prospettiva di normative adeguate ad un territorio ad alto rischio sismico. Ringraziamo sinceramente per gli incontri svolti oggi il deputato M5s Lorenzoni che si è impegnato al nostro fianco per dar voce agli abitanti delle zone colpite dal sisma, certi che le autorità sapranno utilizzare al meglio l'esperienza e l'impegno civile de La Via del Sale Onlus".