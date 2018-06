Aquarius, Md: rifiuto accoglienza stravolge nostra scala di valori

Roma, 11 giu. - "Il nostro Paese ha negato l`approdo a 629 migranti miracolosamente scampati alla morte, tra cui 123 minori non accompagnati e 7 donne in stato di gravidanza. La decisione di non fare approdare nei porti italiani la nave Aquarius di Sos Mediterranée e di lasciarla in mare, con il suo carico di vite umane salvate anche grazie all`intervento della Guardia costiera italiana, è in grave contrasto con gli obblighi che discendono dal diritto internazionale ed umanitario del soccorso in mare". Lo scrive, commentando la vicenda della nave Aquarius carica di migranti, Magistratura Democratica in una nota.

"I valori indivisibili e universali della dignità umana - sottolinea Md -, dell`uguaglianza e della solidarietà fanno parte del patrimonio spirituale e morale dell`Unione Europea.

La nostra Costituzione tutela la vita umana e le persone senza guardare al loro colore, alla loro provenienza, alla loro razza.

Il rifiuto dell`accoglienza stravolge questa scala di valori, che non è nella disponibilità dei governi e dei Ministri e che ci impone oggi di mettere, in ogni caso, al primo posto la vita e la protezione dei profughi in grave situazione di vulnerabilità, rifiutando le narrazioni strumentali e demagogiche che alimentano paure e rabbia sociale".

"Non farlo - conclude Magistratura Democratica - significa tradire i valori dell`Europa e della nostra Costituzione.