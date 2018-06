Bonino: Salvini prende consensi, ma stia attento a cosa semina

Roma, 11 giu. - "Cosa ne penso dei tanti consensi ricevuti da Salvini per come si è comportato sulla vicenda della nave Acquarius? Non mi stupisce per niente: il clima italiano, contro cui combatto per mettere un po' di razionalità, è piuttosto evidente ma il problema rimane. C'è uno scontro tra diritto e razzismo, tra solidarietà e prevaricazione sui deboli. Poi ognuno può vincere le elezioni come ritiene ma stia attento ai semi che semina". Così la senatrice Emma Bonino, ai microfoni di Radio Radio, sulla vicenda della nave Acquarius.