Roma, Giunta Raggi incontra Cgil Cisl Uil, Di Maio riapre tavolo

Roma, 11 giu. - Cgil, Cisl e Uil, dopo il presidio della scorsa settimana e lo scontro frontale con l'amministrazione capitolina a 5 stelle, sono stati ricevuti oggi pomeriggio dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dalla sua Giunta. La sindaca, secondo quanto riportato da esponenti presenti all'incontro, avrebbe riferito di aver parlato con il neoministro allo Sviluppo economico Luigi Di Maio per riattivare il Tavolo per Roma aperto da Carlo Calenda per rilanciare l'attività produttiva della capitale. Tra i principali temi affrontati nell'incontro quello del trasporto pubblico locale, sia per quanto riguarda la partita Atac sia per la gara delle ferrovie ex concesse aperta dalla Regione Lazio.