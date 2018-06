Migranti, Salvini a Chigi per vertice: entro fine mese in Libia

Roma, 11 giu. - "Entro la fine del mese conto di andare in Libia per una missione risolutiva". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice sull'immigrazione con il premier Conte e gli altri ministri competenti.

"La giornata di oggi - ha sottolineato il leader della Lega - significa che non siamo più soli. Domani sentirò il ministro francese, il ministro tedesco, risentiremo il governo maltese che ha un atteggiamento inaccettabile. C'è una responsabilità da condividere e il problema va risolto al di là del Mediterraneo, in Nordafrica".