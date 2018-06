Migranti, Di Giorgi (Pd): Vangelo in mano Salvini ora è bestemmia

Roma, 11 giu. - "E' dovuta intervenire la Spagna del socialista Pedro Sanchez per dare un esempio di solidarietà cristiana, per un'iniziativa umanitaria che ponesse fine all'odissea dei bambini, donne e uomini rimasti bloccati sulla nave Aquarius in giro per il Mediterraneo". Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, deputata del Partito democratico, a proposito della vicenda della nave Aquarius.

"Al di là della questione politica - continua - l'aspetto etico non può lasciare indifferenti i cattolici italiani e tra loro specialmente quelli che hanno votato Lega e 5 Stelle. Spero che le immagini che arrivano dall'Aquarius abbiano una presa di coscienza, anche pensando alle dichiarazioni di qualche giorno fa del cardinal Bassetti a nome della Conferenza Episcopale Italiana per il quale sui rifugiati ed i profughi 'non possiamo mancare alle nostre responsabilità, che hanno reso il nostro Paese conosciuto e simpatico nel mondo intero'. Anche alla luce di questa che è la posizione ufficiale della Chiesa italiana io spero che chi si professa cristiano non rimanga indifferente di fronte a questa politica cinica che gioca sulla pelle degli ultimi".

"L'esposizione del Rosario e del Vangelo fatta dal ministro dell'Interno Salvini in piazza del Duomo a Milano in campagna elettorale, si staglia ora come una bestemmia, alla luce del rifiuto ad accogliere la nave Aquarius e la sua umanità dolente. Sappiano però i nuovi potenti che noi ci opporremo con tutte le nostra energie ad una deriva anti umanitaria e anti cristiana", conclude.