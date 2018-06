Roma, 11 giu. - Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, esprime il cordoglio alla famiglia di Duccio Dini, il ragazzo fiorentino morto a seguito dell'incidente stradale, provocato dall'inseguimento tra auto per un regolamento di conti fra rom.

"Sarò presto a Firenze - annuncia il ministro - per affrontare la questione della sicurezza e per porre un argine alla criminalità diffusa in alcune zone della città".