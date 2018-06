Roma, 11 giu. - "Salvini è disperato. Al Viminale, gli hanno spiegato che non potrà rimpatriare 600mila immigrati irregolari come aveva promesso in campagna elettorale. Così per distrarre l'opinione pubblica non fa sbarcare i migranti accanendosi contro minori e donne incinte. #CheVittoriaè". Lo scrive, in un tweet, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata di Leu.