Migranti, Msf: grazie ai sindaci che volevano accogliere Aquarius

Roma, 11 giu. - Medici senza frontiere ha inviato una lettera di ringraziamento ai sindaci di Napoli Luigi De Magistris, di Palermo Leoluca Orlando, di Messina Renato Accorinti, di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, di Livorno Fulippo Nogarin e di Taranto Rinaldo Melucci "per la disponibilità ad accogliere la nave Aquarius" con 629 migranti a bordo: "Per noi un`importante manifestazione di solidarietà. Grazie!".

Ecco il testo della lettera inviata ai sindaci da Claudia Lodesani, presidente di Msf: "Scrivo a nome di medici senza frontiere per ringraziarla personalmente della manifestata disponibilità ad accogliere la nave Aquarius e i suoi 629 ospiti nella sua città. Pur consapevoli del fatto che ostacoli tecnico-legali impediscono la risoluzione della vicenda in tal senso, sentiamo il suo invito come un incoraggiamento e un'importante manifestazione di vicinanza e solidarietà".

"Persistiamo nella speranza - conclude la missiva - che la tutela della vita delle persone a bordo rappresenti l'unica priorità nella ricerca di una soluzione a questa preoccupante situazione".