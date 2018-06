Governo, Camusso: contatti con Di Maio? Silenzio di tomba -2

Roma, 11 giu. - Camusso ha poi ribadito il no della Cgil all'idea di un salario minimo orario, anche come proposto dal ministro Di Maio per chi è fuori dalla contrattazione. Secondo il numero uno della Cgil la proposta di Di Maio non è differente a quella avanzata dal governo precedente.

"Perché non devono stare nella contrattazione? - si è chiesta Camusso - è una scelta sbagliata. Il salario è una parte importante, ma non l'unica cosa regolata dai contratti".

Il segretario generale della Cgil ha aggiunto che una scelta di questo tipo è "una scelta di derubricazione dei diritti dei lavoratori".