Migranti, Camusso: inaccettabile chiudere le frontiere

Roma, 11 giu. - "Questo è tenere in ostaggio delle persone, delle fragilità, per affermare un'idea che non è quella della solidarietà europea". Così la leader della Cgil, Susanna Camusso, ha commentato le affermazioni del ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, secondo cui alzare la voce in Europa sul tema dell'immigrazione alla fine paga.

A margine di un seminario sul sindacalista Fausto Vigevani, Camusso ha aggiunto che chiudere le frontiere è "inaccettabile" e "insopportabile". per il numero uno della Cgil "si continua a lavorare sulle paure e sulle divisioni e a usare tutti come ostaggio di tutti".

Camusso si è inoltre detta "felice" per il fatto che la Spagna abbia deciso di accogliere nel porto di Valencia la nave Aquarius. "Ma tra qualche ora saremo punto e a capo - ha concluso - il tema vero è se è possibile immaginare la chiusura delle frontiere. La mia risposta è no. Bisogna poi ricordarsi che qualcuno prima o poi chiuderà le frontiere ai nostri ragazzi. Poi?".