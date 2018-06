Roma, 11 giu. - "Grazie al Canada per l`accoglienza a Charlevoix. L`Italia crede nel valore dell`unità del G7 e continuerà ad operare per preservarla. Tra amici si deve perseverare alla ricerca di soluzioni condivise per il bene dei nostri cittadini. Proseguiamo uniti verso Biarritz". Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su twitter.