Governo, Camusso: contatti con Di Maio? Silenzio di tomba

Roma, 11 giu. - Sui dossier pensioni e lavoro la Cgil non ha ancora avuto alcun contatto con il ministro Luigi Di Maio per avviare un confronto. "Silenzio di tomba", ha commentato il segretario generale Susanna Camusso a margine di un seminario sul sindacalista Fausto Vigevani.

La leader sindacale ha sottolineato che i rappresentanti del governo "mi sembrano molto impegnati ad andare in giro per campagne elettorali più che preoccuparsi di aprire davvero i confronti. Mi pare non ci sia alcun segnale in questo senso".

