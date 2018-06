Comunali, Boccia (Pd): centrosinistra unito è competitivo

Roma, 11 giu. - "Queste elezioni amministrative confermano che quando il centrosinistra corre unito è in grado di giocarsela con tutte le altre forze politiche e spesso vince. Quando il centrosinistra trova gli interpreti più giusti dei suoi valori riesce ad affermarsi e chi vuol far credere che siamo in un'era post ideologica ha sbagliato analisi". Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, a Radio Radicale.

"La distinzione - ha aggiunto - sarà sempre destra-sinistra. Salvini è sicuramente la destra; noi dobbiamo rivendicare con orgoglio di essere di sinistra. I valori fondanti dell'Ulivo sono stati messi da parte con troppa facilità dal PD dell'autosufficienza, invece quell'esperienza culturale è ancora viva ed è da lì che dobbiamo ripartire. Davanti a noi c'è un Salvini che sta asfaltando tutto il centrodestra e sta fagocitando la parte destrorsa del M5S, per dar vita ad un partito unico di destra. Il M5S è intrappolato nel loro sciame digitale che li porta a parlare impropriamente di superamento delle ideologie".