Mattarella cita Saragat: Italia perde se dissenso tra grandi nazioni

Roma, 11 giu. - "L'Italia non ha nulla da guadagnare e tutto da perdere dagli antagonismi delle grandi nazioni". Sono parole pronunciate da Giuseppe Saragat, ormai ex ambasciatore a Parigi, durante il XXIV Congresso socialista che si tenne a Firenze, alla metà di aprile del 1946. Le ha citate il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Palazzo Madama per il convegno "Ricordando Giuseppe Saragat.

Tanti i riferimenti che il capo dello Stato ha ripreso dal suo predecessore ma questo, sulla politica estera, appare ancora attuale alla luce dei fallimenti dei recenti vertici internazionali a cui anche l'Italia ha preso parte. "'Ho lavorato quasi un anno attorno a questo problema, e la mia esperienza si riassume in due proposizioni - diceva Saragat nella citazione fatta da Mattarella -: la prima è che quanto più l'Italia sarà profondamente democratica, tanto meno duro sarà il prezzo che purtroppo essa dovrà pagare. La seconda è quest'altra: quanto più i dissensi tra le grandissime potenze si attenueranno, tanto più i problemi della pace italiana troveranno la via della loro soluzione. L'Italia non ha nulla da guadagnare e tutto da perdere dagli antagonismi delle grandi nazioni'".

Qualche mese dopo Saragat fu chiamato a far parte della delegazione italiana alla Conferenza di pace nel '46, ha ricordato Mattarella e il suo ruolo di mediazione "fu fondamentale per lenire le dure condizioni imposte dagli Alleati" al nostro paese.