Mattarella: da Saragat indicazioni lucide su no frontiere in Ue

Roma, 11 giu. - Nel 1967 Giuseppe Saragat già parlava della necessità di superare le frontiere all'interno dell'Europa e di dare ai popoli la libertà di avere una Patria dello spirito. Il ricordo del quinto presidente della Repubblica in occasione dei 30 anni dalla sua scomparsa è l'occasione per Sergio Mattarella di ribadire alcuni concetti condivisi con il suo predecessore su vari temi, dalla idea di democrazia al ruolo del capo dello Stato.

Ma anche la politica estera ed europea può trarre vantaggio dall'insegnamento di Saragat: "'E' necessario che esista in noi, affinché noi possiamo trarne alimento di speranza nella costruzione dell'avvenire, la ferma fede che un giorno, quando l'Europa si farà e i popoli si riconosceranno nella pace e nella concordia - diceva Saragat nella citazione fatta oggi dal Presidente della Repubblica -, le frontiere saranno segni convenzionali e non diaframmi, e i singoli gruppi etnici potranno esprimere in piena libertà il proprio genio, conformemente a ciò che sentono e venerano come Patria dello spirito'. Sono certo - ha chiosato Mattarella - che il presidente Saragat sarebbe orgoglioso di vedere quanto strada è stata percorsa sul sentiero da lui lucidamente indicato!".