Mattarella cita Saragat: compito capo Stato difendere democrazia

Roma, 11 giu. - Una delle funzioni del capo dello Stato è "quella di difendere validamente la Costituzione e la democrazia. La democrazia non è soltanto il governo della maggioranza ma anche il rispetto profondo per le minoranze. Il capo dello Stato deve tutelare il diritto della maggioranza a governare il Paese e il diritto della minoranza di esercitare la sua opposizione". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cita Giuseppe Saragat, che fu il quinto inquilino del Quirinale, dal 1964 al 1971, per ribadire il ruolo del capo dello Stato.

Mattarella è intervenuto al convegno a Palazzo Madama "Ricordando Giuseppe Saragat" e lo ha fatto riprendendo diverse parti dei suoi interventi, in particolare sul ruolo della prima carica dello Stato. "Il 25 ottobre 1965 - dopo poco meno di un anno - così descriveva le funzioni del Presidente della Repubblica: 'La prima funzione è quella di difendere i valori della società, i valori democratici e di armonia sociale, le condizioni di sviluppo economico che garantiscono al popolo italiano la sua evoluzione nella pace, nella libertà e nel benessere'. Per proseguire: 'il secondo dovere di un Capo di Stato è la difesa della pace. Oggi noi viviamo in un mondo in cui la pace si regge su condizioni precarie e sull`equilibrio delle forze: ci sono i blocchi, che hanno una loro ragione storica e di cui è inutile contestare la realtà. Ma se la pace poggia su un equilibrio di forze che è precario, noi dobbiamo favorire la realizzazione di una pace su basi più solide'".

Mattarella cita anche un passaggio in cui Saragat richiamava la lezione di Luigi Einaudi: "'Ci ha insegnato che non si può mutare il metro monetario, se non si vuole ingannare il risparmiatore, se non si vuole danneggiare il produttore. Io credo che la lezione di Einaudi non sarà dimenticata - diceva Saragat -. Questo metro monetario sarà difeso, questo metro monetario, nella sua integrità, costituirà la premessa per una sicura ripresa nel campo economico'".

E ancora, sempre prendendo a prestito le parole del suo predecessore, il presidente della Repubblica ha ricordato: "Ma il compito di un Capo di Stato non è quello di presiedere allo sviluppo dell`attività economica; questo è un compito che riguarda soprattutto il Governo; semmai il Capo dello Stato può dare, in una Repubblica parlamentare come la nostra, qualche consiglio, come quelli che, del resto, davano i miei illustri predecessori ai Capi di Governo. Il problema del Capo dello Stato è un altro: il vero problema è di garantire una atmosfera di serenità, di equilibrio politico, di democrazia, che permetta al Paese di andare avanti. Questo il compito di un Capo di Stato in una democrazia e in paese libero".