Roma, 11 giu. - "Ringrazio il presidente della Consob, Mario Nava, per la sua correttezza istituzionale e per l'attenzione ai lavori della Commissione d'inchiesta sulle banche. Come ha autorevolmente testimoniato, il lavoro del Parlamento è stato tutt'altro che inutile". Così sulla sua pagina Facebook Pier Ferdinando Casini, già presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.