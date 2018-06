Mattarella cita Saragat: senza umanità democrazia è tirannide

Roma, 11 giu. - "Saragat fu un tenace assertore del ruolo del Parlamento e, nel discorso di insediamento quale Presidente dell`Assemblea Costituente, si coglie l`eco del radicamento di questa sua convinzione". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato a Palazzo Madama l'ex capo dello Stato Giuseppe Saragat a 30 anni dalla sua scomparsa.

Il capo dello Stato ha citato le parole di Saragat: "Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assemblea sovrana, dovete sentire la immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica, un`anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Dietro a voi sono le sofferenze di milioni di italiani, dinanzi a voi le speranze di tutta la Nazione. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della Nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide".