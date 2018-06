Comunali, Toti: centrodestra unito vince o va al ballottaggio

Genova, 11 giu. - "La coalizione di centrodestra si è dimostrata una coalizione in ottima salute che, dove si presenta unita, è capace di andare ai ballottaggi o vincere in modo importante come ha fatto a Catania e in Veneto ma anche a Sarzana in Liguria". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, commentando i risultati delle elezioni amministrative.

"Il centrodestra -ha concluso Toti- si conferma quindi una forza di governo a livello amministrativo che ha conquistato una credibilità permanente negli ultimi 3 anni, una forza che gli elettori vedono unita come espressione di governo delle città".