Mattarella cita Saragat: democrazia si fonda su regole comuni

Roma, 11 giu. - "La democrazia politica presuppone una comunità morale tra coloro che la compongono. Sullo sfondo della lotta di classe e della schermaglia dei partiti deve esistere qualche valore universalmente accettato, che costituisce la sfera nei cui limiti la lotta di classe e la schermaglia dei partiti si svolgono. Se manca questo elemento comune, questo valore universale, la democrazia non è possibile". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cita il presidente Giuseppe Saragat, ex capo dello Stato, in un periodo particolarmente difficile della Repubblica.

"Definizione pregnante, e pienamente valida ancora oggi", secondo Mattarella, è che "'la convenzione democratica è fondata sul tacito accordo di tutti di accettarne le regole di gioco - prosegue citando ancora le parole di Saragat -. Questa adesione tacita è possibile, innanzi tutto, solo se è vivo il rispetto della libertà. Il sentimento di libertà è dunque il fattore etico nella cui sfera la democrazia è possibile. Se questo sentimento manca, gli schemi del formalismo democratico crollano come una impalcatura a cui sia tolta la piattaforma su cui si fonda'".