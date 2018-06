Fregolent (Pd): Parlamento non lavora, Lega-M5S bloccano paese

Roma, 11 giu. - "M5S e Lega, impedendo l'attività delle Commissioni parlamentari, stanno bloccando il Paese". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata del Partito democratico. "Non è bastata la riunione fiume di ieri per spartirsi le poltrone e temo che Di Maio e Salvini - prosegue - aspetteranno i ballottaggi per consentire alle Camere di iniziare a lavorare; utilizzando le nomine di Presidenti di Commissione e sottosegretari per poter consolidare alleanze locali e sancire ormai formalmente l'alleanza politica gialloverde, come hanno appena fatto senza scrupoli con la nave Aquarius", conclude.