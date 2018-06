Meloni: «Su Aquarius grande vittoria del Governo»

ROMA - La vicenda della nave Aquarius ha segnato «una grande vittoria del governo italiano». Ne è convinta Giorgia Meloni, leader di Fdi, che nel corso di una diretta Facebook ha osservato: «Oggi la Spagna si è detta pronta a farla attraccare da loro, quindi un cambio di passo evidente. Bene, avevamo sempre detto alla sinistra, quando ci spiegava che non c'era alternativa che invece quell'alternativa c'era adottando una linea dura che oggi viene presa e porta risultati».

BLOCCO LIBICO - Ma chiudere i porti per Meloni non basta: «Io continuo a pensare che per risolvere la situazione bisogna fare un blocco libico. Noi presenteremo una risoluzione quando Conte verrà in Aula prima del Consiglio Ue, in cui chiederemo che vada in Ue a chiedere una missione europea per produrre un blocco navale davanti la Libia ed aprire in Africa gli hotspot prendendo solo i rifugiati e dividerli tra i vari paesi Ue. La prossima volta possiamo prendere la nave e farla attraccare ma poi sequestriamo la nave e denunciano gli equipaggi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tratta di esseri umani».