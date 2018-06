Aquarius, Ferrara-Corrao (M5s): grazie Spagna

Roma, 11 giu. - "La Spagna ha rotto il muro dell'egoismo europeo. Ringraziamo il premier spagnolo Sanchez che ha dimostrato grande amicizia e solidarietà nei confronti del popolo italiano. Il suo gesto adesso deve aprire un dibattito nuovo in Europa perché non finisce qui. Per evitare nuovi e probabili casi Aquarius serve una unità e una solidarietà, effettiva e regolamentata, che finora l'Europa non ha avuto". Così in una nota i parlamentari europei M5s Laura Ferrara e Ignazio Corrao.

"Se in Italia la situazione è diventata insostenibile è perché finora tutti gli altri Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo hanno chiuso le loro frontiere, lasciando l'Italia da sola. Il nostro obiettivo è quello di azzerare barconi alla deriva e morti in mare. Per questa ragione nell'accordo di governo per il cambiamento del Paese c'è scritto che la valutazione delle domande di protezione internazionale debba avvenire nei Paesi di origine o di transito, col supporto delle Agenzie europee, in strutture che garantiscano la piena tutela dei diritti umani. L'Europa si assuma le proprie responsabilità", concludono i due europarlamentari.