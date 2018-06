Migranti, Gelmini: è momento politica, l'Europa batta un colpo

Roma, 11 giu. - "La vicenda della nave Aquarius ha evidenziato in maniera lampante le divisioni e i limiti dell'Unione europea, e la necessità improrogabile di dotarsi di una nuova strategia per affrontare la sfida dei fenomeni migratori. L'Italia non può accogliere tutti, i Paesi europei non possono più scappare, occorre una presa di responsabilità da parte di ogni singolo Stato". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Va risolta la questione libica, va intensificato il dialogo con i Paesi di partenza e di transito, appare infine irrinunciabile migliorare i controlli per contrastare le reti criminali di trafficanti e terroristi. Un impegno comune di Europa e Africa. Una sfida da affrontare e vincere insieme. Le regole europee di gestione del flusso migratorio e di accoglienza risultano inadeguate, allo stesso tempo è fondamentale un impegno africano nel contrastare le origini di questi fenomeni", aggiunge.

"È il momento della politica e del confronto tra Paesi. L'Unione europea non può sottovalutare la questione, ma deve avere il coraggio di prendere posizione e indicare soluzioni sostenibili. L'Europa batta finalmente un colpo ed esca, una volta per tutte, dalle stanze ovattate di Bruxelles", conclude Gelmini.