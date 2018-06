Di Maio: svolta su caso Aquarius, su migranti Italia non... -2

Roma, 11 giu. - Il problema del regolamento di Dublino, per Di Maio, è che "obbliga il primo Paese che accoglie i migranti a gestirli. E il primo Paese negli ultimi anni è sempre stato l`Italia. E` questo che ha creato il business dell`immigrazione, e che fa dire a certi gestori di cooperative che l`immigrazione rende più della droga (ve lo ricordate Buzzi, dell`inchiesta Mafia Capitale?)".

"Questo tema per me è molto importante, perché qui - prosegue - sono in ballo diritti umani di persone che vengono sfruttate per fare business, mentre l`Italia spende ogni anno miliardi delle tasse dei cittadini per gestire da sola una serie di emergenze che si susseguono senza sosta. E` ora di dire basta". Ma "non è facile dire basta al business dell`immigrazione, perché si rischia subito di essere bollati come razzisti, xenofobi e altri insulti simili. In realtà - aggiunge Di Maio - vogliamo fare solo cose di buon senso che vanno a vantaggio sia degli italiani che dei migranti".

"Un anno fa - ricorda il vicepremier e ministro del Lavoro e Sviluppo - avevo denunciato il fenomeno, avendo il coraggio di dire che alcune ONG facevano trasporto di migranti e non salvataggio, che sono due cose ben diverse! Un anno fa sono poi andato a Bruxelles, per parlare con il Direttore del Programma Frontex. E' il programma con cui si gestiva l`emergenza immigrazione. Ero stato a Ventimiglia, a vedere coi miei occhi cosa succede alla frontiera tra Italia e Francia, dove ogni giorno le autorità francesi ci rimandano indietro migranti che vorrebbero magari ricongiungersi ai loro famigliari in Francia. Ora è chiaro che tutto questo deve cambiare, nell`interesse di tutti. Diritti, doveri e anche la solidarietà vanno condivisi. Stiamo cambiando l'Italia e stiamo cambiando l'Europa".

"Da oggi l'immigrazione non è più un business su cui lucrano scafisti e professionisti dell`accoglienza, ma diventa una questione che deve essere affrontata da tutti i Paesi europei per garantire gli interessi sia dei cittadini sia dei rifugiati che davvero scappano dalle guerre. Chi invece voleva solo fare profitti, dovrà cercarsi un'altra occupazione. La fine del business dell`immigrazione è nei nostri venti punti. E oggi abbiamo messo la prima pietra", conclude Di Maio.