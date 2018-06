Migranti, Volontariato: chiudere porti decisione inaccettabile

Roma, 11 giu. - "La chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius e alla Sea Watch 3, annunciata dal ministro Salvini, è una soluzione inaccettabile" anche dal punto di vista normativo e del diretto internazionale. A condannare le misure imposte dal Matteo Salvini è il mondo del volontariato.

In una nota congiunta di Anpi, Arci, Azione cattolica italiana, Legambiente, Libera e Rete della Conoscenza affermano: "L`Italia non può voltare le spalle, ogni migrante, tra cui tante donne e bambini indifesi, è prima di tutto una persona costretta a lasciare la propria terra, a causa di guerre, fame, siccità e disastri ambientali, per cercare la sopravvivenza altrove chiedendo accoglienza e asilo. Non si faccia l`imperdonabile errore di chiudersi nei confini della propria nazione, di alzare nuovi muri di odio e paura che non fanno bene al Paese e che aumentano ancora di più le disuguaglianze" Le sigle del mondo della società civile chiede, infine, che il Governo italiano "riapra immediatamente i porti italiani per accogliere le navi che soccorrono i migranti".