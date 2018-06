Romani-Gasparri: meno sbarchi anche grazie a Fi Senato

Roma, 11 giu. - "Condividiamo fino in fondo la scelta del Ministro Salvini di chiudere i porti alle navi delle Ong che raccolgono, a poche miglia dalle spiagge libiche, migliaia di migranti economici che si imbarcano su canotti, sicuri che andando alla deriva saranno raccolti da qualche nave delle organizzazioni umanitarie internazionali. Ma vogliamo ricordare che, già con il governo precedente, si erano fortemente ridotti gli sbarchi sulle coste italiane grazie all'introduzione di un codice delle Ong. Codice che era stato formulato sulla base delle conclusioni che la Commissione difesa del Senato aveva redatto in seguito all'indagine conoscitiva proposta da Forza Italia". Lo dichiarano i senatori Paolo Romani e Maurizio Gasparri (FI).

"Anche la missione militare italiana in Libia, che ha consentito alle motovedette libiche di intercettare moltissime imbarcazioni, è stata votata dal precedente governo su una risoluzione scritta e concordata con il Gruppo parlamentare di Forza Italia, che abbiamo nella precedente legislatura rappresentato con il nostro costruttivo lavoro, soprattutto su queste materie. Oggi la decisione del governo Conte, quindi, trova la nostra piena condivisione e, al di là del fatto che comunque il problema non può essere risolto solo dal nostro Paese, siamo pronti anche ad avanzare eventuali proposte e suggerimenti in materia. È necessario fornire motivo di deterrenza per coloro che partono, per evitare che questa estate il Mediterraneo diventi un'unica rotta di migrazione e, purtroppo, di possibili morti. È ovvio che andranno rafforzati gli accordi con le autorità libiche, qualsivoglia esse siano, come fece il presidente Berlusconi, per evitare la ripresa delle partenze", concludono.