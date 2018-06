Martina: Salvini unico attore in campo, incredibile silenzio M5s

Roma, 11 giu. - Nella maggioranza c'è un "unico attore in campo", ovvero Matteo Salvini, ed "è incredibile" il "silenzio M5s" e "l'assenza di iniziativa del presidente del Consiglio". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, in conferenza stampa.

Ha spiegato Martina: "E' incredibile il silenzio dei vertici del Movimento 5 stelle, se non per la semplice riproposizione di slogan che in realtà sono tutti completamente monopolizzati dall'unico attore in campo, che è il ministro dell'Inerno. Incredibile anche l'assenza di iniziativa del presidente del Consiglio".