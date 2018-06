Martina: intervento Spagna non è vittoria, Salvini delirante -2

Roma, 11 giu. - Martina critica Salvini anche per la scelta di fare una conferenza stampa dalla sede della Lega: "Se un ministro che sta monopolizzando l'iniziativa di governo si permette il lusso di una conferenza stmapa da una sede di partito e traduce tutto in propaganda, come ieri con quell'hashtag delirante (chiudiamo i porti, ndr), vuol dire che siamo fuori da una gestione responsabile".

Ha aggiunto il segretario reggente del Pd: "Quello della Spagna è un gesto nobile, di cui dobbiamo ringraziare, che non risolve il problema italiano: il problema dell'isolamento del nostro Paese. Il dato di fatto è che noi oggi siamo più isolati di ieri".