Casellati ricorda Saragat, "presidente al di sopra dei partiti"

Roma, 11 giu. - "Saragat voleva essere e fu - le sue parole - 'un Presidente al di sopra dei partiti, un sereno moderatore dei contrasti'. Fu in grado di traghettare il Paese oltre la convulsa estate del 1964. E sempre in nome della democrazia, seppe trovare risposte alle grandi mobilitazioni collettive di fine anni Sessanta e alle prime avvisaglie della destabilizzazione eversiva del decennio seguente, per trasformarsi poi, da senatore di diritto e a vita, nel saggio al quale ci si poteva rivolgere nei momenti più difficili". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al convegno "Ricordando Giuseppe Saragat" alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Saragat fu uomo della ricerca e del pluralismo, attraverso la proiezione della politica nella cultura e la definizione del merito specifico delle questioni centrali del lavoro, dello sviluppo, della crescita, per il tramite di un metodo, dove il 'dialogo' diventava, da mero auspicio, un monito severo verso le coscienze", ha aggiunto Casellati.

"A chiare lettere affermò che 'le relazioni tra il Capo dello Stato ed il Governo sono fissate dalla Costituzione; e sarà nella rigorosa tutela e attuazione della Costituzione, di cui il Presidente della Repubblica è garante, che l'azione del Governo troverà la sua più libera e piena esplicazione'. Lui stesso indicò la traiettoria del suo intero percorso politico - conclude la presidente del Senato citando le parole del politico -: 'la libertà è la premessa indispensabile di qualsiasi lotta politica e civile. La libertà è l'atmosfera nella quale le altre idee vivono ed in relazione alla loro vitalità isteriliscono o si sviluppano. È l'atmosfera nella quale si vincono le battaglie dello spirito moderno'".