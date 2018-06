Di Maio: svolta su caso Aquarius, su migranti Italia non più sola

Roma, 11 giu. - Il caso della nave Aquarius "segna un punto di svolta": "Da oggi l'Italia non è più sola" nella gestione degli arrivi dei migranti. "La fine del business dell`immigrazione è nei nostri venti punti. E oggi abbiamo messo la prima pietra". Lo sottolinea il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, su Facebook, in un lungo post in cui scrive: "La nave Aquarius trasporta 629 richiedenti asilo. Non è una bagnarola ma una nave attrezzata che non si trova in nessuna situazione di emergenza. Visto che a bordo si trovano anche donne in stato di gravidanza e altre persone che possono necessitare di interventi medici, il nostro governo ha subito mandato motovedette con personale medico. Il nostro governo ha deciso, visto che non c`era nessuna emergenza, di non far sbarcare la nave e di fare appello agli altri Paesi europei affinché non lasciassero ancora una volta da sola l'Italia nella gestione dei flussi migratori che è un fenomeno che riguarda tutta l`Europa".

"Abbiamo chiesto - osserva l'esponente M5s - quello su cui a parole tutti i Paesi europei sono d accordo: aiuto, solidarietà, suddivisione equa dei migranti che arrivano. Poche ore fa il Presidente spagnolo Sanchez ha annunciato che la Spagna accoglierà la nave Aquarius. È una notizia importante perché segna un punto di svolta. E` bastato fare ciò che avrebbero dovuto fare i governi precedenti, cioè dire 'l`Italia non può più farsi carico da sola di questa fenomeno globale' che finalmente si è attivato un altro Paese".

"Da oggi - prosegue Di Maio - l`Italia non è più sola e ci auguriamo che gli altri leader europei seguano l'esempio di Sanchez. Questa è la dimostrazione che se si vuole si può fare. Ora speriamo che questo non rimanga un gesto isolato ma che dia il via ad un approccio strutturale. Che deve passare prima di tutto per la modifica del Regolamento di Dublino".

