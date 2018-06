Migranti, Toti: dal governo strappo salutare

Genova, 11 giu. - "E' stato uno strappo salutare, dal momento in cui la Spagna è venuta in soccorso rendendosi conto dei propri deficit storici e dando un segnale al resto d'Europa dicendo di essere pronta ad accogliere". Così il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ha commentato il no del governo all'approdo nei porti italiani della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo e gli ultimi sviluppi della vicenda.

"E' un segnale all'Europa - ha sottolineato il governatore ligure - che in cinque anni non ha saputo risolvere questo problema, utilizzando l'Italia come unica piattaforma di arrivo di un flusso migratorio che tutti si sono sperticati a definire eccezionale, epocale e storico ma nessuno si è premurato di dare una mano nella gestione".

"Dopo il fallimento della revisione del trattato di Dublino e dopo lo stop imposto da Salvini e dal governo ai porti italiani - ha concluso Toti - penso che oggi l'Europa finalmente si dovrà sedere attorno a un tavolo e discutere il problema, cosa che fino a ieri non ha voluto fare facendo orecchie da mercante".