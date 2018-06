Salvini: oggi nuovo inizio su migranti, ma non è fine -2

Milano , 11 giu. - "Sono disposto a farmi prendere a schiaffi dalla mattina alla sera" ha aggiunto Salvini rispondendo a chi gli ha chiesto se la scelta della Spagna di accogliere in un suo porto la nave Aquarius fosse uno schiaffo all'Italia. "Se non avessi frenato quanta nave avrebbe attraccato in Italia. Ci saranno altri sbarchi, non ho la bacchetta magica, mi piacerebbe che Malta si assumesse le proprie responsabilità come la Francia è la Gran Bretagna, mi piacerebbe che tutti si sentissero un po' Italia" ha concluso il vicepremier.