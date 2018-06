Nave Aquarius, Msf: nessuna comunicazione ufficiale da Spagna

Roma, 11 giu. - "Non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale" in merito all'offerta della Spagna alla nave Aquarius da parte dei centri di coordinamento dell`MRCC di Italia o Spagna. Lo ha detto Medici Senza Frontiere in un comunicato dopo che il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha offerto Valencia come porto di sbarco per la nave Aquarius. "La situazione a bordo per le 629 persone soccorse, con diverse di loro che hanno bisogno di assistenza medica, richiede una soluzione urgente", ha aggiunto la Ong.