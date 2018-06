Martina: dalle amministrative risultati incoraggianti per il Pd

Roma, 11 giu. - Per il Pd dalle amministrative arrivano "dati incoraggianti", "risultati su cui costruire la nuova stagione" del partito e "del centrosinistra". Lo dice il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in conferenza stampa. "I dati di ieri sono incoraggianti, rivelano come ci siano tante persone pronte a dare ancora fiducia al centrosinistra e al Pd. Sappiamo che questo lavoro adesso va assolutamente rafforzato, dobbiamo stare con i piedi per terra e dire parole di grande umilità ma anche determinazioni. Risultati su cui possiamo costruire la nuova stagione del Pd e del centrosinistra".

Ha aggiunto Martina. "Dobbiamo rimanere aperti, uniti, umili e determinati. C'è un ballottaggio tra 15 giorni che dovremo giocare pancia a terra, facendo un appello a tutti i cittadini che hanno interesse a sostenere progetti di buon governo locale che rappresentano l'alternativa alla destra di questo paese". Ovviamente, "c'è ancora da lavorare molto".