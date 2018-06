Aquarius, Costa: dobbiamo rivedere meccanismi Ue sui flussi

Roma, 11 giu. - "La salvaguardia della vita umana è la prima cosa, così come l`assistenza alle persone è indiscutibile. Poi, dobbiamo rivedere alcuni meccanismi sui flussi a livello europeo" Lo ha detto, a proposito della vicenda della nave Aquarius carica di migranti, il Ministro dell`ambiente Sergio Costa a Fuorigioco (Rai Radio1). "Anche se non parliamo di un tema strettamente legato al mio dicastero - ha aggiunto Costa - e se la cosa riguarda il governo nel suo insieme, possiamo dire che serenamente anche quelle sono frontiere. Ben venga che nessuna di queste 600 e più persone resti in mezzo al mare".