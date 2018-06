Migranti su Aquarius: Malta invia rifornimenti alla nave

La Valletta, 11 giu. - Il Primo ministro maltese Joseph Muscat ha annunciato che il suo Paese invierà rifornimenti alla nave Aquarius, bloccata al largo dell'isola dopo aver soccorso 629 migranti davanti alla Libia. "Malta invierà rifornimenti alla nave. Bisognerà sedersi e discutere su come prevenire in futuro questo genere di cose. E' una questione europea", ha scritto Muscat su Twitter, alludendo al braccio di ferro fra Malta e Roma, i due Paesi che hanno chiuso i loro porti alla nave noleggiata da una Ong per andare in aiuto ai migranti nel Mediterraneo.