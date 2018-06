Conte ad Arquata: da domani in Parlamento a lavoro su decreto sisma

Arquata del Tronto (Ap), 11 giu. - "Non ho affermazioni altisonanti, non ho promesse mirabolanti da fare". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella penultima tappa del suo giro nelle località terremotate del Centro Italia, ad Arquata del Tronto. "Io - ha spiegato - sono venuto qui perché mi sembrava doveroso un gesto di attenzione, doveroso un gesto di solidarietà nei confronti di persone che hanno sofferto tanto e di territori che sono stati letteralmente distrutti. È la mia prima uscita pubblica in Italia e ci tenevo che coincidesse con un gesto di attenzione nei confronti di queste persone, volevo rendermi conto di persona e parlare con la gente.

I cittadini delle zone colpite dal sisma, ha sottolineato il capo del governo, "mi chiedono soprattutto un gesto di speranza, di poter sperare: alcune persone sono molto anziane e sperano di poter morire rivedendo ricostruita la propria casa e la propria città. Alcuni sono affranti, tanto provati, avendo un'età avanzata pensano di non riuscire a farcela".

"Non sono qui per promettere alcunché - ha detto ancora Conte - però volevo rendermi conto perché già domani dobbiamo lavorare, c'è un decreto in discussione in Parlamento che sarà strategico per la ricostruzione".

(segue)