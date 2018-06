Roma, 11 giu. - Medici Senza Frontiere ha appreso dai media che "il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha offerto Valencia come porto di sbarco per la nave Aquarius". Ma "non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito da parte dei centri di coordinamento dell`Mrcc di Italia o Spagna". E - avverte Msf - "la situazione a bordo per le 629 persone soccorse, con diverse di loro che hanno bisogno di assistenza medica, richiede una soluzione urgente".