Anzaldi (Pd): bene Consob su contratto Lega-M5s, vada a fondo

Roma, 11 giu. - "L'annuncio del presidente Consob Nava di valutare come procedere sul caso della possibile speculazione economica attraverso la diffusione del Contratto Lega-M5s rappresenta un primo passo decisivo per scoprire se qualcuno ha usato la crisi politica per fare soldi sulla pelle degli italiani. Lo scenario rivelato dal Corriere era evidentemente fondato. Ora è opportuno che l'Autorità apra al più presto un'istruttoria e vada fino in fondo". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Finora il nostro Paese - prosegue Anzaldi - ha perso 400 miliardi grazie alle sparate propagandistiche di Salvini e Di Maio, e mentre le aziende e i risparmiatori italiani si impoverivano qualcuno si arricchiva. Gli annunci (poi ritirati) di voler uscire dall'euro, le barzellette sulle aziende ripagate con la nuova moneta inventata da Borghi, le pericolose provocazioni su debito pubblico e Bce hanno già provocato una pesantissima crisi di fiducia nel nostro Paese, ma ora c'è anche il sospetto che qualcuno ci abbia fatto sopra una cresta milionaria. La Consob vada fino in fondo".