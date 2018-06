Salvini: oggi nuovo inizio sui migranti, ma non è la fine di nulla

Milano, 11 giu. - "Contiamo da oggi un nuovo inizio, i miei predecessori non avevano ritenuto di alzare i toni in maniera costruttiva". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine della riunione del Consiglio federale della Lega, in relazione alla vicenda della nave Aquarius carica di migranti.

"Abbiamo segnato un punto a nostro favore, non è la fine di nulla, nel senso che un'altra nave Ong si trova a 28 miglia dalla Libia in attesa del suo ricco carico di esseri umani, evidentemente qualora facesse questo carico continueremmo la nostra linea di buonsenso e condivisione", ha aggiunto.

"Tutte queste Ong non hanno una sola bandiera Italia, c'è mezza Europa lì dentro, ma a farcene carico siamo soli noi. Costruire una nuova Europa fondata su solidarietà vera e non a parole, sono contento di essermi fatto carico di aprire questo squarcio di giustizia", ha proseguito il vicepremier.

"Abbiamo aperto un fronte a Bruxelles, con il ministro Moavero stiamo contattando la Commissione europea perché adempia ai doveri nei confronti dell'Italia che non sono mai stati rispettati", ha continuato Salvini.

Il nuovo governo italiano, ha concluso, sta lavorando su diversi fronti: "Sui costi che i cittadini italiani sostengono per questo esercito di finti profughi", sui tempi di smaltimento "che oggi arrivano a tre anni dallo sbarco" e sui diversi livelli di protezione "a garanzia dei rifugiati veri".