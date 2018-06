Migranti, i numeri di Malta e la stretta sugli arrivi - Scheda

Roma, 11 giu. - La popolazione di Malta stimata nel 2016 è di 437mila abitanti. Nel 2011 erano 416.268 e, secondo i dati Unhcr, Malta contava tra gli stranieri che vivevano sull'isola 1041 provenienti dalla Somalia, 548 dall'Eritrea, 403 dalla Libia.

Unhcr stima che meno del 30% dei circa 19mila migranti che sono arrivati via mare dalla Libia dal 2012 al 2017 sia rimasto a Malta.

I beneficiari della protezione hanno diritto a un passaporto e molti scelgono di lasciare Malta di loro iniziativa. Oltre 2.800 beneficiari di protezione sono stati reinsediati o ricollocati negli Stati Uniti e in altri Paese Ue. Il numero degli arrivi via mare dal 2013, anno in cui furono 2.008, sono precipitati a 568 nel 2014, 104 nel 2015, 25 nel 2016, 23 nel 2017. Una persona che arriva a Malta senza un valido passaporto o visto può essere arrestata secondo la legge maltese sull'immigrazione fino a 12 mesi, 18 in caso in cui la richiesta di asilo sia stata respinta. Se a una persona è accordata la protezione può temporaneamente risiedere in un centro aperto di accoglienza o vivere nella comunità. Nel 2010 negli Open centre erano accolti in 2.220, poi i numeri sono diminuiti: 604 nel 2015, 673 nel 2016, 907 nel 2017. Secondo l'Aida, Asylum information database, ci sono 8 centri di accoglienza, open centre, a Malta, 6 gestiti dall'Awas, l'Agency for the welfare asylum seeking maltese, gli altri da ong, con una capacità (dato Awas) di 2.200 posti letto. Alcune ong poi usano sistemazioni in case private o alloggi.

Nel 2013 (dati Unhcr) gli ultimi ricollocamenti in Ue, 20; da allora i ricollocamenti sono avvenuti solo verso gli Stati Uniti: 577 nel 2014, 568 nel 2015, 455 nel 2016, 171 nel 2017. Tra il 2016-2017 i ricollocamenti dalla Grecia, dall'Italia o da Paesi fuori Ue a Malta sono stati 168. I ritorni volontari nel Paese di origine sono stati 12 nel 2015, 72 nel 2014.