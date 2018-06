Calderoli: complimenti a Salvini e governo su vicenda Aquarius

Roma, 11 giu. - "Complimenti al ministro Salvini, e al Governo guidato dal premier Conte, per come è stata gestita la delicata vicenda della nave Acquarius, con fermezza, responsabilità e sensibilità". Lo afferma il leghista Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Bene che la nave sia stata accolta dalla Spagna, bene che da oggi tutti gli Stati europei - a cominciare da quelli presenti nel Mediterraneo stiano iniziando a fare la loro parte, spero che faccia altrettanto anche la Francia oltre a Malta, proseguendo poi con tutti gli altri Stati Ue seppur non presenti sul Mediterraneo - fermo rimanendo che l'unico modo per salvare vite ed evitare tragedie nel Mediterraneo resta bloccare le partenze dalla Libia e della Tunisia", prosegue.

"Ma intanto l'Italia, per la prima volta negli ultimi cinque anni, dopo aver accolto 630 mila immigrati in totale solitudine, finalmente ha saputo alzare la testa e dire un no. Costringendo i partner europei a svegliarsi", conclude Calderoli.