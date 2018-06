Migranti, Cisl: epilogo Aquarius è un'ottima notizia

Roma, 11 giu. - "L`epilogo della vicenda Aquarius, con la presa in carico della Spagna di tutti i 629 naufraghi, è un`ottima notizia, che tuttavia ci chiama a maggiore solidarietà e mette in evidenza un clima preoccupante sul tema immigrazione. Troppi tentennamenti accompagnano, in Europa, decisioni da cui dipendono vite umane e che non dovrebbero essere oggetto di negoziazione o comportamenti meno che umani". Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl.

"Dobbiamo dare risposte all`altezza di un continente come l`Europa e di un grande Paese democratico come l`Italia - ha aggiunto - risposte di integrazione, legalità, coesione. Vuol dire suonare la sveglia ad una Ue finora troppo egoista e incapace di ragionare su questo e tanti altri temi come una coesa comunità di popoli. Ma mentre ci battiamo a Bruxelles, non possiamo essere incoerenti dentro le mura domestiche".

La via, ha sottolineato il numero due Cisl, "è quella di un sostegno umanitario innegoziabile e, successivamente, di un`accoglienza sostenibile, da costruire insieme alle Parti sociali su ogni territorio. Serve distensione, dobbiamo riportare il tema a un`analisi lucida e razionale, lontana dalla pancia e più vicina al cuore e alla testa della gente. Ognuno deve assumere una quota di responsabilità un precorso che assicuri un governo equo e solidale dei fenomeni connessi all`immigrazione. L`Italia ha il dovere e l`opportunità di giocare un ruolo da protagonista in questa delicata fase".