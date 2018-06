Aquarius, mercoledì a Napoli presidio Cgil-Cisl-Uil

Napoli, 11 giu. - Dura condanna della decisione assunta dal Ministro Salvini di chiudere i porti alle navi dei migranti e organizzazione di un presidio davanti la prefettura partenopea per mercoledì prossimo, 13 giugno, alle 17. Sono le azioni avviate da Cgil Cisl e Uil di Napoli rispetto alla delicata questione della Aquarius, ferma in mare in acque internazionali tra Malta e la Sicilia. In una nota Cgil Cisl e Uil giudicano quella assunta dal ministro degli Interni "una decisione che lede i diritti universali dell'uomo e non rispetta le norme internazionali sui diritti umani e sulla protezione dei rifugiati, per il principio di non refoulement, sancito dalla Convenzione di Ginevra". "Mercoledì 13 alle ore 17 - annunciano - saremo in presidio davanti al prefettura di Napoli anche a sostegno dell'azione dei sindaci ad accogliere la nave Chiediamo a tutti i cittadini, i lavoratori, le donne e gli uomini di questa città, di essere con noi, di essere insieme un presidio di legalità e di eguaglianza". Le tre organizzazioni sindacali lanciano gli hashtag #nodisumanità #aquarius #norazzismo