Verducci (Pd): da Spagna lezione di civiltà all'Italia

Roma, 11 giu. - La Spagna sta dando una "lezione di civiltà" all'Italia. Lo dice il senatore Pd Francesco Verducci. "Il governo spagnolo di Sanchez sta dando una lezione di forza, civiltà e umanità al governo italiano del trio Salvini-Di Maio-Conte. Il governo Lega-5 stelle sta umiliando la reputazione italiana conquistata in questi anni col salvataggio di centinaia di migliaia di vite nel Mediterraneo. Di Maio e Conte si dimostrano succubi e complici di Salvini".

Per Verducci "la decisione di chiudere i porti lasciando alla mercè del mare 629 persone, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambine e 7 donne incinte è una ignominia che passerà, questa sì, alla storia come uno dei punti più bassi del nostro Paese. Non è questa l'Italia. E non saranno questi metodi a farci contare di più in Europa, anzi così facendo Salvini, Di Maio e Conte mettono l'Italia in una posizione debole e isolata di fronte all'Unione Europa e al Mondo".