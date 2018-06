Torino, Sacco: vedrò Di Maio per Italiaonline e Fedex Tnt

Torino, 11 giu. - "Dovrò incontrare in questi giorni il nuovo ministro del lavoro per Italiaonline e gli parlerò anche della questione Fedex-Tnt". Così l'assessore comunale al Commercio di Torino, Alberto Sacco, in consiglio comunale a Torino, che mercoledì a Roma incontrerà Luigi Di Maio.

La scorsa settimana insieme alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, l'assessore Sacco ha incontrato una delegazione di lavoratori Tnt, in protesta davanti a Palazzo Civico, dopo che l'azienda ha annunciato 361 esuberi, di cui una ottantina in Piemonte.