Roma, 11 giu. - "In conferenza stampa dalla sede della Lega a Milano Matteo Salvini fa un fritto misto tra Aquarius ed amministrative senza differenze. Lo fa da ministro da una sede di un partito, lo fa da ministro mentre siamo in periodo elettorale. Lo fa con il simbolo della Lega, non dell'Italia". Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano, dell'ufficio di presidenza del Gruppo Pd.